台灣智慧機市場回溫 明年喜迎5G換機潮

（中央社記者江明晏台北20日電）台灣2018年智慧機市場降溫，遠傳副總經理杜偉昱今天表示，今年智慧機市場將回溫，明年受惠5G換機潮，看好下半年智慧機市場將較今年同期雙位數成長。

受全球智慧機市場衰退、手機功能差異化縮小、換機週期拉長、電信補貼減少、499之亂等多重因素影響，台灣2018年全年銷售量只有約660萬支，較去年732.8萬支衰退10%。

杜偉昱表示，今年台灣智慧機市場將有5%的年成長率，預估上看680萬支，主要來自於去年基期較低，蘋果新機iPhone銷售也帶來助益。

他說，明年台灣智慧機市場，主要來自兩大驅動因素，第一，明年下半年啟動5G，消費者將有換機意願；第二，5G補貼將有一定程度的挹注，將帶動明年下半年智慧機市場雙位數成長。

韓國今年4月5G開台，7個月時間內韓國已有400萬5G用戶，「5G用戶成長速度是4G的2.5倍」；業者評估，主要原因有3個，第一，南韓5G覆蓋率達85個城市；第二，有比4G更有吸引力的資費、數據使用無限制；第三，5G手機的補貼吸引了更多早期用戶。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙先前表示，消費者最在意5G的「品質、覆蓋」與「價格」，還有與「4G服務的差異性」，南韓系統商的5G升級方案盡量讓消費者「無痛」，例如分期付費拉長、優惠舊換新，讓消費者認為買5G手機更划算，也刺激平均用戶貢獻金額（ARPU）提升20%。（編輯：蘇志宗）1081220