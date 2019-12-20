南門市場導入多元支付 攤商：近2成消費者使用

台北南門市場10月7日搬遷至中繼市場後，陸續導入「多元掃碼支付」，經2個月實施後，南門市場自治會長王銓國指出，來市場消費的顧客有近2成會使用。中央社記者江明晏攝 108年12月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）台北南門市場10月7日搬遷至中繼市場後，陸續導入「多元掃碼支付」，經2個月實施後，南門市場自治會長王銓國指出，幾乎160個攤位都有導入，來的消費者也有近2成使用。

販售南北雜貨聞名的台北南門市場10月7日搬遷至中繼市場後，透過台北市政府、南門市場自治會以及永豐銀行的合作，眾多攤商均導入無現金支付服務，將迎接第一個農曆春節，可望在採買年貨時，加速付款流程。

舉例來說，透過永豐銀行多元掃碼支付服務，民眾購物後拿手機掃描「多元支付」專屬QR Code，再輸入交易金額、點選Apple Pay支付，並使用生物辨識認證後，即可付款成功。

南門市場自治會長王銓國今天受訪時指出，市場攤販原本每天都是收現金的，導入多元支付後，業者一開始會擔心入帳問題，但因為這是未來趨勢，業者也該給消費者方便，現在幾乎160個攤位都有導入，來的消費者也有近2成在使用。

他認為，攤販免去找零麻煩，消費者以前可能會因為現金不夠少買，現在一刷就是4000、5000元的人也有，更促進消費。

永豐銀行消費金融處長吳建毅表示，台灣如果要達到無現金生活，除了大型零售店，也要導入小額或微型商家，例如路邊攤、傳統市場等。

他舉例，賣魚的攤販在刮魚鱗，如果導入行動支付機台還要牽線路，實在是不方便，因此永豐推動掃碼支付，櫃檯不需擺放刷卡機，賣家可用e-mail、Line等方式提供二維碼（QR Code）給客戶付款，永豐也積極瞄準相關場域導入，除了南門市場外，光復市場、西寧市場、台北花市、台北漁市、建國花市等也支持多元掃碼支付。（編輯：楊凱翔）1081220