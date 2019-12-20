投資人等待進場時機 亞股收盤走勢分歧

（中央社香港20日綜合外電報導）市場等待刺激交易商進場的新催化劑出現之際，亞洲股市今天收盤走勢分歧。不過，由於美中達成貿易協議，加上耶誕節假期將至，許多投資人開始進入放鬆模式。

美國聯邦眾議院終於通過新版美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），帶動美股3大指數昨天收盤再創歷史新高，也激勵亞洲部分股市今天出現漲勢。

美中尚未簽署第一階段貿易協議，令投資人感到擔憂。然而，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，華府正在處理一個技術問題，且美中將在明年1月初簽署第一階段貿易協議。這項消息緩解了市場憂慮之情。

由於投資人現在將目光放向耶誕節假期，且觀察人士暗示，全球股市明年可能進一步上漲，使亞洲股市今天早盤在漲跌間波動。

東京股市日經225指數終場小跌0.2%，收23816.63點。上海綜合指數下跌0.4%，收3004.94點。雪梨股市下跌0.3%。台北股市收跌0.5%。。

但香港恆生指數收盤上漲0.3%，收27871.35點。首爾股市上漲0.4%。新加坡股市上揚0.2%。威靈頓股市終場持平。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1081220