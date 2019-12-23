房市超額供給 業者估計新屋中古屋價格恐拉鋸

（中央社記者潘羿菁台北23日電）永慶房屋集團示警，全台餘屋去化壓力未減，今年在各大重劃區積極推案，使用執照與建築執照核發量墊高，預期未來恐出現超額供給，新成屋與中古屋價格將呈相互競爭、拔河姿態。

永慶房屋集團統計，自2016年至2018年連續3年，全台仍有逾7萬戶餘屋，新北市、桃園市與高雄市的新建待售餘屋至少1萬戶，成為去化壓力來源。

過去的餘屋尚未消化完畢，今年供給量大幅增加，永慶整理內政部資料顯示，今年前10月使照與建造核發數量同步墊高，使照今年前10月核發戶數為7.65萬戶，為11年來第四高；建照前10月發放張數為12.01萬張，則是11年來新高，也較去年同期大幅成長21%。

永慶房屋集團業務總經理葉凌棋預估，今年全年度建照核發量，有望來到14.4萬戶，將刷下24年新高，建照核發來源來自於各大重劃區，大量供給湧現，預期明年重劃區預售與新成屋價格將回歸基本面，「買方是否買得動、賣方是否賣得動」都會在未來幾年見真章。

此外，觀察六都建照核發概況，葉凌棋特別提及，預期台中與台南全年度建照核發量分別來到2.9萬戶、1.5萬戶，均創下21年新高；未來上述兩地的供給量會大增，以台南為例，當地人口數150萬人，居住在市中心僅70萬人口，若簡單用1戶2人居住，70萬人口約35萬戶數，對照台南今年度建照核發量有望攀至1.5萬戶，占比來到4%多，預料後續價格受挑戰機率會偏大。

綜合上述統計數據，葉凌棋認為，今年估計建照核發量14.4萬戶，若按照2至3年工期推估，預料會在2021年、2022年出現超額供給，此外，重劃區享受為期3年容積獎勵政策，預期重劃區供給量依舊偏高，整體房市形成新成屋、中古屋呈現兩者相互拉扯競爭狀態。

不過永慶也針對網路問卷調查，針對民眾看法2020年第1季房屋趨勢提出報告，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，民眾認為明年首季房價持平比例從38%增加至45%，比起看漲的25%、看壞的30%都要多。（編輯：鄭雪文）1081223