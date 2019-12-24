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搶攻眼球商機 明達醫25日上櫃掛牌

最新更新：2019/12/24 11:32

（中央社記者韓婷婷台北24日電）現代人3C產品黏著度高，導致用眼過度，帶動眼球產業蓬勃發展，即將在25日以58.8元掛牌上櫃的眼科醫療儀器廠明達醫吸睛，早盤漲幅一度逾4%，最高來到85.69元。

主辦券商凱基證券表示，明達醫去年眼底照相機出貨數量約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年目標將來到7%，隨著開發可攜式全自動眼底相機，預計在明年第4季量產，以及研發中的廣視角眼底照相機等新產品上市，將進一步提升全球市占，目標3到5年內市占率達到15%左右。

明達醫主要從事高階眼科醫療儀器的研發、製造及銷售，除代工業務外，亦同時雙軌並進發展自有品牌Crystalvue，並開發出台灣第1台由國人自行研發設計、生產製造的專業眼底照相機及全自動眼壓計產品，已取得全球各國銷售許可證，包括歐盟、台灣、美國、中國大陸等，銷售代理商已遍布全球40多個國家。

明達醫也積極朝醫療耗材領域發展，包括引進德國知名大廠內視鏡耗材，目前已推展醫療內視鏡耗材銷售至台大醫院、榮民總醫院、義大醫院、長庚醫院及馬偕醫院等醫療中心，為明達醫在眼科事業之外，提供另一成長動力。（編輯：趙蔚蘭）1081224

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