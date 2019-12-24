智慧機械雲平台發表成果 機械公會續推智慧製造

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台灣機械工業同業公會今天發表台灣公版智慧機械雲端平台，理事長柯拔希表示，這呼應去年白皮書的中期目標，未來持續推動以智慧機械驅動智慧製造。

公會今天下午舉行台灣機械雲成果發表會，柯拔希指出，此次發表公板機械雲，是呼應去年白皮書的中期目標，透過軟體加強遠端服務，生產資訊蒐集與傳遞、故障須知排除等服務。

柯拔希指出，公會去年針對機械產業需求端發布智慧機械產業白皮書，將邁入新台幣兆元產業的台灣機械業訂出短中長期目標，短期希望新舊機台聯網，加強可視化、蒐集稼動率及異常監控等資訊，中期希望加速發展感測器與機械雲，長期希望工研院等相關單位協助機械業打造工業等級的感測器。

他指出，智慧製造是台灣製造業未來的核心競爭力，透過發展智慧製造與智慧機械，協助製造產業邁向智慧化，是未來機械業重要課題；要邁入智慧製造，應先做好智慧機械。

公會表示，公板智慧機械雲端平台，可解決現有機械雲不相容、不同開發者的軟體服務難以共存使用的問題，相關平台有如手機線上商店，建立雲端應用服務的標準化開發、上架、訂閱、銷售機制、簡化軟體開發、售後服務、系統維護流程等。透過平台下載，約10分鐘就可以完成安裝軟體作業。

公會指出，台灣機械雲目前已經有20個軟體上架，領域涵蓋資料蒐集、數據分析、設計開發等通用性軟體。（編輯：趙蔚蘭）1081224