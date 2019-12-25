高林股強攻越南鎖定東協 布局電商平台

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）工業用縫紉機廠高林股今年在越南成立子公司專攻銷售服務，整合通路，初期鎖定東協市場，未來會使用電商平台等新工具。

高林股今天下午在台灣證交所舉辦法人說明會。展望明年營運，高林股續深耕電商平台，明年目標線上下單80%，售服零件（AM）銷售成長20%。

展望未來發展策略，高林股指出，持續提升企業體質，致力推動企業轉型，持續優化商業模式，建立長期競爭優勢。

高林股由機向電布局，提升電控能力，由製造業朝向服務業轉型，採取自動化事業與客製接單，加速與品牌商連結。

從廠區來看，高林股除了台北總公司、桃園新廠、以及主要生產基地中國大陸寧波高銀廠外，今年8月在越南成立子公司。從產能來看，寧波高銀廠全產能每年可到36萬台，桃園廠全組裝產能每年可到12萬台。

對於越南市場，高林股指出，目前越南子公司以東協市場為主，未來不排除作為邁向全球市場的樞紐。越南市場主要受惠美中貿易戰廠商轉移生產基地，目前高林股以服務為主，通路整合，未來會使用電商平台等新工具。

觀察今年和明年出貨表現，高林股表示，今年出貨量較去年下滑，毛利率趨緩，明年出貨表現有信心，希望有成長，毛利率持穩。

從產品組合來看，今年拷克車占比約4成，三針占比約19.9%，OEM占比約14.6%，商品材料約14.6%，其他成車占比9.2%。

高林股自結11月合併營收新台幣1.6億元，較去年同期2.09億元減少23.29%，累計今年前11月自結合併營收19.47億元，較去年同期23.95億元減少18.69%。今年前3季稅後淨利5744.3萬元，較去年同期9830.3萬元減少41.5%，前3季每股稅後純益0.31元，低於去年同期EPS 0.53元。

公司指出，今年下半年受到美中貿易戰影響，第3季毛利減少主要是促銷、成本上漲、產品組合等因素，第3季營業費用減少主要是呆帳沖，營業外收支減少主要是匯兌利益降低。三針和其他成車毛利率相對較高，但今年比重減少，牽動今年毛利率表現。（編輯：鄭雪文）1081225