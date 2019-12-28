車展看熱鬧也看門道 這些國民車款最吸睛

（中央社記者韓婷婷台北28日電）車展除了看車、看show girl等熱鬧之外，也有不少想買車的消費者進場看門道，尤其明年是舊換新貨物稅補助的最後一年，車商看好有購車需求者將下手買車。

其中，車商龍頭和泰車代理豐田（Toyota）、凌志（Lexus）兩大國內最熱賣品牌，包括RAV4與Altis更是長期盤據國內最熱賣車款，和泰車發言人劉松山就說，明年兩大品牌預計再推3至4款新車，其中不乏有新車系。

和泰車今年也在車展中展出車迷高度討論的Corolla Touring Sports，是Toyota在台灣少見的旅行車款（wagon），和泰車表示，未來不排除導入台灣市場。

今年在台灣市場表現不錯的福特（Ford）在車展中也推出多款話題車款，包括全新鋼砲Focus ST以外，還有全新限量上市Focus ST-Line Lommel賽道特化版、Mustang Black Shadow Edition限量特仕版，Ranger XLT Super Cab皮卡則於車展中開放預約訂購，特別展出的正7人座Tourneo Connect雖然還沒公布正式上市訊息，但極有可能會選擇2020年上市。

Skoda主打明年將在台灣上市的全新掀背車Scala，並安排WRC傳奇的Fabia R5來台展示。另外還有2020年式Kodiaq及雙色版Fabia，也在Skoda展區裡亮相。

國產品牌納智捷（Luxgen）今年車展主打剛發表的最新5+2車款URX，新台幣90萬元有找就具備ADAS先進駕駛輔助系統、ACC主動車距巡航、AEB自動煞車輔助，強調三代共乘、一車多用及多元跨界，的確很有吸引力。

另外，納智捷首度曝光旗下全新世代概念車款MBU，MBU不但搭載2.0升Turbo新引擎也是納智捷全新打造的模組化平台-M平台上的首發車款，此模組化平台的軸距跟車寬皆可變，能發展出各級距車型，如轎車、跑車、休旅車、跨界車型，並可搭載新能源動力系統。

同屬裕隆集團旗下中華車代理的三菱（Mitsubishi）在今年新車大展中主秀，由原廠開發的e-Evolution Concept性能跨界電動概念車，同時展出Outlander PHEV的Plug-in Hybrid可充電式油電複合動力平台，將自身的油電複合動力技術完整的呈現在民眾眼前。

日產（Nissan）展區除了市售車款370Z、Altima、電動車Leaf、跨界智能跑旅Kicks、Juke、X-Trail等，車迷也可看到純電動運動轎跑概念車IMs concept，以及東瀛戰神GT-R 50週年紀念款，車迷除了可以一網打盡市售車款外，也能一睹新世代車的風采。（編輯：張均懋）1081228