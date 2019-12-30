迎5G時代 電信業者門市轉型備戰

台灣之星30日宣布攜手現金回饋平台ShopBack，打造與商家及消費者的三贏商業模式。（台灣之星提供）中央社記者江明晏傳真 108年12月30日

（中央社記者江明晏台北30日電）台灣5G競標近期仍在激戰，預計明年下半年正式開台，台灣大哥大、亞太電信已率先喊出第一線門市數位轉型，化身智慧家庭示範場域，電信業者也積極異業結盟，以新型態資費攬客。

5G競標持續飆出近新台幣800億元天價，預計明年下半年，台灣將正式商轉5G服務，瞄準5G時代來臨，台灣大表示，第一線門市人員已提前進入5G備戰狀態，全台700多家直營、加盟體系、近5000位門市人員，全面展開5G、AI、智慧家庭等訓練課程，迎接5G開啟的電信新紀元。

台灣大哥大總經理林之晨表示，門市人員在「超5G策略」中扮演重要樞紐的角色，以每月逾百萬人次的服務量為核心基礎，整合集團內部各項服務，包括與momo合推「線上線下」服務型態，於momo購物申辦新門號或攜碼加入台灣大並搭配自由選專區商品、到台灣大myfone門市取momo購物商品，以及結合電信與光纖上網的數位匯流方案等。

台灣大myfone門市因應5G即將商轉，也化身成為智慧家庭的示範場域，像是設置在門市中，結合Google Nest Mini的智慧家庭情境，消費者可實際體驗智慧家庭的方便性。

亞太電信表示，迎5G全力推動數位轉型，Gt智慧生活門市將做為數位轉型的先鋒部隊，積極推動「數位應用最佳體驗店」及「數位服務最佳銷售顧問」，其中門市將發展為區域經營的Hub，強化經營綜效，加深在地顧客的黏著度，由門店跨足街邊商圈及中小企客服務。

亞太電信同時新成立數位服務處專責單位，現階段預計招募超過200名人力，網羅大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技人才，內部積極推動數位轉型工作坊及數位學習課程，進行職能培育，全面備戰5G。

除此之外，電信業者也積極在資費方案上求新求變，遠傳電信繼今年8月攜手服飾業UNIQLO合作推出資費方案後，今天宣布攜手台灣速食業龍頭麥當勞，推出「新滿福飽」方案，月付698元起，上網吃到飽、網內講到飽，還可每月一次到麥當勞免費兌換豬肉滿福堡。

台灣之星自2017年起陸續與Yahoo奇摩、PChome線上購物電商合作，透過聯盟營銷方式，讓用戶有多元的資費方案搭配購物選擇，台灣之星並於今年6月和「蝦皮購物」策略結盟，今天更宣布攜手現金回饋平台ShopBack，打造與商家及消費者的三贏商業模式。（編輯：楊玫寧）1081230