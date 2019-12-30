半導體市值今年增4.15兆元 台積電貢獻最大

（中央社記者張建中新竹30日電）2019年台股即將於明天封關，據法人統計，今年來半導體市值大增4.15兆元，增幅近5成；其中，台積電市值增加2.82兆元，貢獻最大。

半導體產業景氣今年先蹲後跳，包括台積電與原相等多家半導體廠營運是倒吃甘蔗，下半年業績將逐季創歷史新高。

除美中貿易戰趨緩，不少台灣廠商還受惠中國大陸客戶去美化策略，此外，5G發展趨勢確立，供應鏈庫存有效去化都是驅動下半年產業景氣翻揚的動力。

隨著景氣好轉，加上資金行情發酵，半導體族群股價不斷走高，並推升市值攀高；據法人統計，半導體市值已突破10兆元大關，達12.48兆元，今年來市值大增4.15兆元，增幅達49.92%。

台積電挾先進製程技術領先優勢，晶圓代工業龍頭地位穩固，法人看好，台積電明年營運可望受惠5G與高效運算需求強勁，營收將成長15%至20%，並續創歷史新高紀錄。

台積電今年來市值陸續突破6兆、7兆及8兆元關卡，今天市值達8.67兆元，穩居台股市值第一大；今年來市值增加2.82兆元，增加金額高居半導體股之冠。

聯發科在5G晶片躍居領先群，法人看好明年營運成長可期，推升股價、市值不斷攀高，今年來市值增加3445億元，居半導體股第2位。封測廠日月光今年來市值增加1132億元，居第3位。（編輯：鄭雪文）1081230