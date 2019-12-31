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天冷宅經濟發威 遊戲股寒假商機暖身

最新更新：2019/12/31 14:16

（中央社記者韓婷婷台北31日電）天氣冷颼颼，加上寒假旺季即將來臨，宅經濟發威，遊戲股今天在網龍、宇峻等帶動下提前暖身，類股表現強勢。

迎接春節寒假旺季，遊戲族群人氣升溫，遊戲股王鈊象早盤強漲來到新台幣398.5元，再次逼近400元大關，轉機味濃的網龍一度攻上漲停，宇峻站上百元關卡，早盤最高來到108.5元，漲幅8.7%，股價創下23個月新高；歐買尬早盤漲幅也超過9%，表現相當亮眼。

其他包括傳奇、隆中、橘子等漲幅都超過1%。上櫃文創指數盤中漲幅逾1%，早盤漲幅一度逼近2%。

鈊象今年繳出亮眼成績單，累計前3季營收36.15億元，稅後盈餘13.66億元，EPS為19.09元。其中第3季營收、獲利創下歷史新高後，10月營收衝上5.53億元歷史新高紀錄，月增11.92%，年增95.29%，單月稅前盈餘2.1億元，稅前EPS為3.02元。

鈊象最新公布11月營收5.47億元則創歷史次高，稅前盈餘2.78億元，稅前EPS為3.95元，表現持續亮眼。由於「金猴爺」、「明星三缺一」、「滿貫大亨」、「金好運」等博奕相關遊戲一向是春節熱門遊戲，法人預料第4季至明年第1季營運將持續暢旺。

宇峻的「拉斯維加斯」、「搓麻將」等休閒博奕遊戲也搶春節紅包行情，明年營運不看淡。（編輯：趙蔚蘭）1081231

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