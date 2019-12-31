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台股市值年增逾7兆 每位股民平均賺67萬

最新更新：2019/12/31 20:45

（中央社記者潘智義台北31日電）台北股市今天封關收黑，但全年上漲2269.73點，上市股票總市值達新台幣36兆4135.22億元，較去年底的29兆3184.55億元增加7兆950.67億元，每位股民平均獲利67.34萬元。

台北股市今天收在11997.14點，較去年底的9727.41點上漲2269.73點，漲幅約23.33%。以台灣證券交易所公布至11月累計不重複開戶人數1053萬餘人計算，每位股民平均賺67.34萬元。

不過，法人指出，台股今年漲勢集中在半導體產業，今年來半導體市值大增4.15兆元，增幅近5成；其中台積電市值增加2.82兆元，外資對台積電持股達78%，這些錢都讓外資賺去了，要說股民平均獲利好，其實只是代表今年整體台股漲多，並非所有股民都賺錢。

台灣證券交易所統計，今年外資及陸資累計買超為2441.6億元，其中總買入金額為8兆1601.74億元，總賣出金額為7兆9160.14億元。

另外，今年集中市場最高收盤指數為12月18日的12122.45點，最低收盤指數為1月4日的9382.51點。

今年集中市場累計總成交金額為29兆565.7億元，較去年32兆1623.76億元減少3兆1058.06億元。（編輯：張良知）1081231

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