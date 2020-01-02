外資看好玉晶光搶蘋果大單 目標價升到670元

（中央社記者吳家豪台北2日電）美系外資認為，光學鏡頭廠玉晶光今年上半年將成為iPad Pro飛時測距鏡頭獨家供應商，下半年將獲新款iPhone飛時測距鏡頭至少5成訂單，重申加碼評等，目標價升到670元。

玉晶光股價今天上漲11元開出，盤中一度突破600元，最高來到603元、漲幅逾2.7%，續創波段新高，截至10時35分，成交量超過6600張。

美系外資發布研究報告指出，玉晶光在飛時測距（ToF）鏡頭的優勢比市場預期更強，受惠於2020年第1季將推出的iPhone SE2及2款搭載後置飛時測距鏡頭的iPad新品，加上2019年第1季基期較低，玉晶光今年第1季營收應可年增144%。

美系外資也預測，玉晶光將成為2020年上半年新款iPad Pro的飛時測距鏡頭獨家供應商，長期有望打入中國大陸客戶的飛時測距鏡頭供應鏈。

iPhone方面，美系外資認為玉晶光的7片式鏡頭送樣進展仍符合預期，預計將從2020年第2季開始量產，應可維持廣角鏡頭第2大供應商及超廣角鏡頭最大供應商的地位；玉晶光今年也可能擴產20%，有助提升iPhone鏡頭市占。

整體而言，美系外資看好玉晶光受惠於iPhone 11需求穩定、iPhone SE2新手機發表、2款iPad新品相機升級、iPhone相機規格持續升級，有望降低2020年上半年淡季效應，並在今年下半年取得更多iPhone鏡頭訂單，重申玉晶光「加碼」投資評等，目標價從630元調高到670元。（編輯：鄭雪文）1090102