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春節與5G帶動訂單成長 12月PMI擴張至56.2%

最新更新：2020/01/02 11:56

（中央社記者吳柏緯台北2日電）春節將至、5G產業發展，帶動相關產業訂單增加。中經院今天公布去年12月經季調後的製造業採購經理人指數（PMI），續揚1.3個百分點達到56.2%，不但連續3個月擴張，且是2018年6月以來最快速的擴張。

根據中華經濟研究院所做的2019年12月PMI指數調查顯示，整體PMI達到直56.2%，是2018年6月以來最快速的擴張。若進一步分析各產業別，表現最為亮眼的是食品紡織業，雖然PMI比起11月時略有下降，但是仍達61.4%，持續維持擴張。中經院助研究員陳馨蕙分析，除了即將到來的春節帶動拉貨動能，今年的東京奧運也帶動了紡織產業鏈的活絡。中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫進一步指出，這樣的情況應該還會持續2到3個月。

除了食品紡織業之外，隨著5G產業的發展，也帶動5G相關的電子暨光學產業，持續呈現擴張。根據中經院的調查，電子暨光學產業的PMI達到56.6%，較前一個月增2.7個百分點。

陳馨蕙指出，雖然過去市場都預期5G將會帶動相關產業發展，但是12月時，不論是拉貨，或是擴廠需求都有明顯增加，因此也帶動了訂單需求。不過她也提醒，雖然5G帶動相關製造業的需求成長，然而在非製造業的消費端，例如手機銷售的情形，可能要在發售後一段時間才會有明顯的成長。

陳馨蕙說明，雖然接受調查的廠商大多都說環境沒有那麼差，甚至有些業者指出今年第1季產能滿載，但是這並不代表2020年的情況就變得比較好，業者也都認為，1月有春節、2月的工作日短，景氣是否真正復甦，要到3月才會比較明朗。

至於12月的非製造業經理人指數（NMI）為54.1%，雖然較11月回跌0.9個百分點，但已連續10個月呈現擴張。（編輯：楊凱翔）1090102

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