今年房市買方主導 顏炳立：量增價平

（中央社記者潘羿菁台北2日電）今年房市景氣，戴德梁行總經理顏炳立以「春雨夢露」四字形容，今年為自住買方主導，賣方必須望著買方，自行降價讓利，估計去年度買賣移轉棟數約29.5萬棟，今年為30.5萬棟，量增價平溫和格局。

戴德梁行統計2019年土地交易金額為新台幣3140億元，創下新高水準，顏炳立表示，公部門標出1101億元是推升2019年土地交易額新高推手，公部門一直放糧提供籌碼，例如，重劃區土地持續釋出，加上融資銀行提供子彈，讓建商買的總價愈來愈高，因為土地愈來愈大塊。

此外，公部門釋出的土地，其產權清楚、單一，也是建商想要「備糧」的誘因之一。

不過顏炳立認為，去年政府拚命釋出蛋白區土地後，如今已所剩無幾，今年則是可能把蛋白邊緣土地拿出來標售，估計今年土地交易金額會落在2500億元左右，其中商用交易為1000億元，占比40%，可以看得出來，今年商用不動產持續火熱，推估投資報酬率落在2.5%至3%，讓商用不動產仍是亮點。

至於純住宅部分，顏炳立形容是「貓的市場不會有老虎雄風」，賣方猶如「春風夢露」般，必須仰望著買方點頭，因為房市依舊是剛性自住買盤，只要是剛性自用需求，就不會帶動成交價暴漲，也就是說，一般住宅只有玉蘭花行情，不會賣到玫瑰花價格，至於豪宅為玫瑰花行情，卻陷入孤芳自賞。

因此整體2020年住宅房市動向，儘管量增盤整正在等待漲勢起風，但是他不建議投資方進駐，預料整體房市銷售包裝仍是以「總價」掩蓋「單價」，建商會積極推案，但是會越賣越低、越賣越遠，花招盡出銷售期恐會拉長。（編輯：鄭雪文）1090102