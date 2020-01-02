美中貿易後續協商 學者：兩國經濟情勢左右進程

（中央社記者吳柏緯台北2日電）美國與中國將於1月15日簽署第一階段貿易協議，後續兩國將往深水區繼續談。學者認為，貿易戰已是長期抗戰，未來美中兩國的經濟情勢，將會影響談判的進程。

美國總統川普在去年12月31日透過推文宣布，美國將在今年1月15日與中國簽署第一階段貿易協議，貼文也提及川普日後將赴北京，開始第二階段磋商，美中貿易談判露出曙光。

中華經濟研究院助理研究員陳馨蕙觀察，川普在此時釋出和談，主因是美國國內的經濟有些疑慮，必須安外再攘內，然而現在中國的態度則完全不一樣，手上握有一些金融武器。以人民幣匯率變動來看，今年中國放手讓人民幣貶破7，結果中國沒垮，反而是美股大跌回應。

陳馨蕙認為，後續的談判仍需看美國經濟表現，美國的態度可能不會像過去那麼硬。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫指出，未來中國在談判的策略上將會採取比較強勢的措施，因為中國的市場大，加上一帶一路的市場更大，對於要犧牲經濟成長並不在乎。賴樹鑫認為，在這樣的強硬態度之下，越往深水區，對美國來說越來越難談。

至於後續談判對於台灣的影響，陳馨蕙指出，貿易戰已經變成長期抗戰，能夠遷移的廠商早就搬遷，還留在當地的廠商，也都已經做了調整。根據中經院的調查，貿易戰開打到現在，廠商反映原物料價格影響的情況已經沒有剛開始時那麼大，而且客戶減少的情況都有改善，反而客戶增加的廠商比例有提升。陳馨蕙說明，廠商已經覺得這是常態，或許後續的談判會有衝擊，但不會像貿易戰剛開始時讓大家慌張。

賴樹鑫認為，短期內對台灣一定會有影響，但長期來看反而是好機會，因為前面的貿易戰已經帶動台商做好市場分散，事實上，回頭看過去1年多的貿易戰，台商適應的確實還不錯。（編輯：趙蔚蘭）1090102