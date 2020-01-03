2019年機車銷售擺尾 光陽破30萬輛奪冠

（中央社記者韓婷婷台北3日電）2019交通部統計數據正式出爐，全台機車總銷售量為90萬2302輛，KYMCO （光陽工業）以30萬390輛再度奪下冠軍寶座，市占率達33.3%。三陽及山葉則分居二、三名。

光陽不僅是2019年度銷售唯一突破30萬台的機車品牌，也是連續第4個年度維持在30萬台的高水準表現，已在台灣創下連續20年銷售第一紀錄。

光陽集團執行長柯俊斌表示，12月總市場領牌10萬6969輛，月成長2萬6796輛，光陽12月單月掛牌數則衝上3萬3997輛，刷新單月歷史新紀錄，在傳統度小月時機繳出亮眼成績單，主要原因為消費者預期2020年政府購車補助限縮及廠商促銷優惠方案而提前消費所致。

柯俊斌表示，各大車廠表現也都很好，年底大家都卯足勁銷售、民眾買氣也相當旺盛。根據資料顯示，12月「油電大戰」仍然激烈交火，10月起，電動車因補助即將限縮造成搶購，但在12月車市成長動能卻以燃油車22934輛占最大宗，較上月成長41.4%；電動車則受燃油車排擠月成長僅3862輛，市占比甚至出現下滑至27%以下狀態。

光陽表示，迎接2020年，政府補助款將出現「油車升、電車降」，汰舊換新對象擴大適用四行程舊型機車，為搶攻500萬輛的換購商機，柯俊斌宣布2020總共將推出15款七期環保機車，持續鞏固二輪車霸主地位。（編輯：趙蔚蘭）1090103