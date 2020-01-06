新南向熱點 貿易戰帶動電子業加碼投資越南

（中央社記者廖禹揚台北6日電）美中貿易戰加速供應鏈重整，2019年1到11月台灣成為越南第5大外資，其中以資訊電子業增加最多，在台灣對越南投資金額占比較2018年全年增加18.8個百分點。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，指出2019年1到11月投審會核准對越南投資金額約8.5億美元，占對東協投資總額近4成，以製造業占54.1%為大宗。

值得注意的是，製造業中的電子零組件業、電腦電子及光學製品業等受美中貿易戰影響而轉移的業別占比合計達22.1%，較2018年全年增加18.8個百分點，與過去以紡織業、基本金屬、化學材料等傳統產業為主狀況不同。

受到越南內需市場快速成長影響，也有業者擴大投資太陽能發電場及不動產開發投資，帶動電力及燃氣供應業、不動產業占比合計較2018年增加31.8個百分點。

統計處分析，越南因屬跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國，加上人口紅利及工資相對便宜等優勢，成為台灣近年新南向熱門投資地點，2019年受到美中貿易戰影響，對越投資擴大。

根據越南國外投資局統計，2019年1到11月台灣對越南直接投資金額為15.3億美元，占全體外人對越直接投資的4.8%，較2018年成長1.8個百分點，前進一名成為第5大外資。1988年至2019年11月累計金額達322.5億美元，占8.9%，同樣排名第5。

對越南直接投資以中國大陸及香港為大宗，2019年1到11月直接投資102.6億美元，占32.3%，其次為南韓（18%）、新加坡（14%）、日本（10.5%）。歷年累計則是南韓占18.5%居首。

除投資熱，台灣對越南出口續呈成長，統計處表示，2019年1到11月對越出口98.5億美元，雖受全球經濟放緩影響，年增幅度縮至0.3%，但仍優於台灣對全球出口年減1.9%。隨著新版台越投資保障協定（BIA）簽署，加上經濟部積極拓銷機械、資通訊、紡織等產品，未來對越南出口可望持續成長。

台灣對越南出口以中間財為主，以紡織品、塑橡膠製品、化學品為大宗，共占49.1%，在資訊電子業者擴大對越南投資狀況下，帶動上游半導體等電子零組件對越南出口金額達8.5億美元，年增37.1%。（編輯：楊凱翔）1090106