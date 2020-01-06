近4000家機車行拚轉型 山葉課程最熱門

（中央社記者廖禹揚台北6日電）為協助傳統機車行搭上電動機車熱潮，經濟部等部會與國內車廠合作推出免費課程，其中以橫跨睿能系統及油車噴射系統的山葉課程報名人數居冠；經濟部表示，今年將推出進階課程。

經濟部與勞動部、環保署規劃在2019年至2022年推動傳統機車行升級轉型輔導工作，共將投入新台幣4.5億元經費，包括與國內車廠合作，開設專業技能及經營管理免費課程，經濟部工業局表示，去年9月至12月共開設114班，共3757人參與課程，由於資源有限，初期規定一家機車行僅有一個上課名額，相當於已有近4000家機車行參與。

開設課程車廠包括光陽、三陽、山葉、睿能、中華、台鈴、摩特動力及宏佳騰，據工業局統計，山葉開設課程參加人數最多，其次為光陽、三陽、睿能。工業局副局長楊志清分析，可能是因為山葉的電動機車技術課程為目前市占率最高的睿能體系，同時又有7期油車的噴射系統課程，才吸引較多機車行報名。

楊志清對中央社記者表示，電動機車在國內市場滲透率約2.5%，機車行會考量市面上相關維修保養需求的迫切程度，決定是否參與課程。工業局今年規畫投入約1億元預算，針對去年已參與課程的機車行開設進階課程，同時檢討去年基礎課程的實施狀況，調整基礎課程開設力道。

根據電動機車產業網，2019年申請購車補助數量近17.3萬台，較2018年成長近10萬台，楊志清表示，雖然今年補助減少，但電動機車銷售預期約可維持在16萬台，經濟部也會持續觀察市場接受度、使用度、環保族群反應等多項變數。（編輯：郭萍英）1090106