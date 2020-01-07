被動元件族群漲多拉回 國巨一度重挫逾9.5%

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件族群今天早盤呈現漲多拉回走勢，大廠國巨一度最低來到416元，重挫9.56%，華新科、禾伸堂、奇力新、大毅和光頡也呈現跌多走勢。

國巨之後來到424元，下跌7.83%。華新科最低來到238元，跌5.74%，禾伸堂最低來到110元，下跌4.34%。奇力新最低來到124.5元，跌4.96%。大毅最低來到59.6元，下跌6.87%。光頡最低來到32元，下跌5.04%。

去年第4季國巨自結合併營收新台幣100.03億元，較去年第3季103.17億元減少3%，較前年同期162.19億元減少38.4%。去年全年國巨自結合併營收412.86億元，較前年771.64億元減少46.5%。

國巨指出，去年12月營收減少，主要是工作天數因年度庫存盤點減少、歐美客戶因耶誕及新年假期減緩拉貨，此外，目前因生產廠區招工不易，產量無法大幅提升，公司成品庫存水位持續下降，訂單交貨不順。

展望今年第1季，國巨指出，正向看待終端需求增溫，客戶訂單交期已從45天拉長到90天，成品庫存仍繼續降低，公司盡全力提升產能利用率，滿足客戶需求，仍需觀察生產廠區招工進度而定。

國巨表示，美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望將審慎樂觀應對。

國巨董事會6日也決議辦理國內現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證，發行股數不超過8萬股，資金用途作為充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應國巨長期發展資金需求等。（編輯：楊玫寧）1090107