國巨擬發GDR市場憂折價 股價重挫鎖跌停

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）市場擔憂被動元件大廠國巨擬發GDR牽動現貨股價折價，國巨盤中重挫跌停鎖住414元。產業人士指出，國巨此次並非擴產增資，主要吸引外資法人參與，發揮併購基美效應。

國巨董事會6日決議辦理國內現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR），發行股數不超過8000萬股，資金用途作為充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應國巨長期發展資金需求等。

不過市場擔憂，國巨擬發行GDR籌資，可能對現貨股價產生折價影響；擬增資8000萬股，對股本產生稀釋作用，預期增資後股本將膨脹18%左右，可能影響每股稅後純益（EPS）表現；此外國巨先前也曾採取減資後再增資作法，引發市場疑慮。

國巨今天股價開低走低，盤中鎖住跌停414元，被動元件龍頭大廠跌停，也引發其他被動元件族群漲多拉回，包括華新科、禾伸堂、奇力新、大毅、光頡等，盤中跌幅擴大到7%到8%以上。

產業人士指出，國巨此次擬現金增資發行GDR，並非擴產增資，除了改善財務結構並降低負債比外，主要吸引國外投資機構和外資法人參與，提高國巨股票流動率、並增加外資持股比重。

國巨去年11月中旬宣布擬收購基美（KEMET），預計今年下半年完成收購，整體營收可望倍增，獲利可望大增8成。雙方合併後業績規模可超過30億美元，國巨集團將穩居全球被動元件市場第三大，汽車電子應用占比可到1成多。

產業人士指出，國巨此次擬規劃透過現金增資發行GDR，也是希望發揮併購基美的實質綜效，讓有意投資國巨的海外機構和外資法人，有管道參與。

觀察國巨目前的產品庫存天數，法人推測，目前國巨在晶片電阻（R-Chip）和積層陶瓷電容（MLCC）產品的庫存天數，已經降到50天到60天左右，顯示被動元件市況持續吃緊，市場拉貨力道持續增溫。

從產品稼動率來看，法人指出，目前國巨平均稼動率在5成左右，產能規劃續維持紀律。

美系外資法人報告指出，MLCC市況吃緊提前到今年第1季，比原先業界人士預期要到第3季提前，代表5G智慧型手機拉貨力道強；有些供應商庫存已經見底，存貨天數不到1個月，重新回補因應客戶需求，預期農曆春節前庫存天數回到1.5個月水準；此外低階MLCC產品價格上漲，部分規格產品去年第4季起上揚，高階產品訂價持穩。目前整體MLCC訂單能見度可到6個月。

展望今年第1季，國巨表示正向看待終端需求增溫，客戶訂單交期已從45天拉長到90天，成品庫存仍繼續降低，公司盡全力提升產能利用率，滿足客戶需求，仍需觀察生產廠區招工進度而定。

國巨表示，美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍將審慎樂觀應對。（編輯：鄭雪文）1090107