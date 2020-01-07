開心過好年 壽險業40億滿期金提前發

（中央社記者劉姵呈台北7日電）農曆春節將至，目前國泰人壽、富邦人壽與遠雄人壽皆表示將提前發放滿期金、生存金及年金，合計金額達新台幣40億元，讓年關有資金需求的保戶可提早運用。

每年農曆春節前，壽險業都會啟動滿期金提前給付服務，讓保戶可提早拿到錢，作為紅包、購置年節用品、除舊布新等用途，今年春節除夕為1月24日，部分壽險公司將提前在1月中就開始給付滿期金、生存金及年金。

國泰人壽表示，保險契約於2020年1月17日至1月29日應領的滿期金或年金件合計有6萬5905件，給付金額共19.94億元，將提前在春節連續假期前1月17日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去保戶申辦時間。

富邦人壽也指出，預計1月20日將針對保單周年日為2020年1月20日至29日的生存金或滿期金進行給付，給付件數合計近2萬件，給付金額約20億元，讓保戶可提前掌握資金運用。

遠雄人壽則表示，保險給付日期為今年1月22日至1月29日，最早將於1月15日起提前給付生存金、滿期金，總計發放逾2000件，金額約5500萬元。若給付方式為匯款件，將提前於1月21日匯款；給付方式為支票件，最早將提前於1月15日前掛號寄出，讓保戶可開心過好年。（編輯：鄭雪文）1090107