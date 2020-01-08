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首頁 / 證券

國巨擬發GDR市場續關注 股價跌破400元

最新更新：2020/01/08 10:00

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）市場關注被動元件大廠國巨擬發GDR牽動現貨股價折價，國巨今天早盤持續走弱，跌破400元關卡，最低來到381元，大跌7.97%。

國巨董事會6日決議辦理國內現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR），發行股數不超過8000萬股，資金用途作為充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應國巨長期發展資金需求等。

不過市場持續關注國巨擬發行GDR籌資，可能對現貨股價產生折價影響；擬增資8000萬股將稀釋股本，預期增資後股本膨脹18%左右，可能影響每股稅後純益（EPS）表現；此外國巨先前也曾採取減資後再增資作法，引發市場疑慮。

展望第1季營運，法人預期國巨在積層陶瓷電容（MLCC）業績可望較去年第4季持平，第1季晶片電阻（R-Chip）供貨將更加吃緊，供應智慧型手機用的0201和0402規格晶片電阻已經供不應求，此外0603晶片電阻也吃緊，法人預期缺貨狀況將延續到第1季底。

觀察國巨目前的產品庫存天數，法人推測，目前國巨在晶片電阻和MLCC產品的庫存天數，已經降到50天到60天左右，市場拉貨力道持續增溫。

從產品稼動率來看，法人指出，目前國巨平均稼動率在5成左右，產能規劃續維持紀律。（編輯：鄭雪文）1090108

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