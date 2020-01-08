美伊緊張情勢升高 金價一度飆抵1610美元創7年高

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）美伊緊張情勢升高，黃金交易員表示，隨投機及恐慌性買盤湧入，今早金價一度衝破每英兩1610美元，創7年來新高，但隨獲利了結賣壓出籠，又拉回至1589美元，呼籲投資人冷靜操作。

美軍上週以無人機空襲擊殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼，兩國之間緊張關係惡化。美國官員7日接受路透社訪問時表示，美方認為伊拉克數個地點可能已遭受多起攻擊，包括美軍駐紮的阿薩德空軍基地。隨著伊朗反擊美國，中東緊張情勢升高，推動金融市場避險情緒，今天日圓、油價及金價均相應走高。

黃金交易員指出，上週五金價還在1530至1540美元價位盤整，但隨美伊情勢緊張，市場消息面混亂，投機及恐慌性買盤湧入，本週金價每天都呈現巨幅震盪，今天上午更是一度飆漲至1610美元，短短幾個交易日高低價差就達80美元，快速進入市場預測的全年高價區。

黃金交易員說，近年碰到單一地緣政治事件，金價就會波動，但是否劇烈震盪則要看事件本身特性。根據經驗，近期金價對單一事件的反應大多不超過一週；不過，近日美伊衝突爆發，場景發生在中東火藥庫，美國作法又不受其他盟國支持，因此引發市場擔憂事件可能控制不住，對金價影響較劇烈，也會較長。

黃金交易員表示，綜合目前市場預測認為，美伊爆發真正大規模戰爭可能性應不高，雙方仍在放話階段，美國總統川普可能只是在製造話題，以緩解美國內政壓力，且若演變為實質衝突，伊朗只有能力零星報復，加上美國近年反恐嚴密，傷害可能不會如想像大。

黃金交易員說，後續仍需密切注意美伊情勢發展，若事件逐漸平息，短線價格勢必面臨回檔修正，但下檔支撐區間已被墊高，金價即使下跌，應不至於跌破1535至1550美元價位；若緊張情勢再升高，金價有可能向上突破。

對於投資人，黃金交易員建議，近期不是那麼鼓勵短線操作，若要進場，操作上要相當小心，以因應金價高低波動劇烈，想長期持有或單純抱持避險需求的投資人，建議等局勢稍微明朗、穩定後，再於金價回檔之際進場。（編輯：楊玫寧）1090108