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國巨擬匯回百億資金 擴大在台投資車用工規

最新更新：2020/01/08 15:19

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨規劃陸續匯回境外資金新台幣100億元，擴充車用工規等高階產品，加強研發技術，持續擴大在台灣投資。

國巨指出，利基型及高階產品以台灣為生產及研發重心，目前全球5成的產值及9成的研發資源，集中在台灣高雄。

因應5G及車用電子發展，國巨表示近年陸續展開一系列在台投資活動，包含2018年取得高雄大發工業區土地，作為設廠之用；2019年年初率先響應「台商回台投資行動方案」，取得經濟部專案貸款165億元核准；2019年12月與高雄橋頭科學園區簽署進駐投資意向書。

國巨目前積極招募900名作業員，全力提升產能，並擴編研發技術人員200名。

因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代，國巨指出，將持續擴大在台灣的研發及生產基地，確保公司長期成長動能。

展望第1季營運，法人預期國巨在積層陶瓷電容（MLCC）業績可望較去年第4季持平，第1季晶片電阻（R-Chip）供貨將更加吃緊，供應智慧型手機用的0201和0402規格晶片電阻已經供不應求，0603晶片電阻供應也吃緊，法人預期缺貨狀況將延續到第1季底。

觀察國巨目前的產品庫存天數，法人推測，目前國巨在晶片電阻和MLCC產品的庫存天數，已經降到50天到60天左右，市場拉貨力道持續增溫。

從產品稼動率來看，法人指出，目前國巨平均稼動率在5成左右，產能規劃續維持紀律。（編輯：張均懋）1090108

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