力成去年第4季營收創新高 今年第1季淡季不淡

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）記憶體封測廠力成自結2019年12月合併營收新台幣65.99億元，創歷年單月新高，去年第4季營收也創單季新高。法人估2020年第1季業績可創同期新高。

力成自結2019年12月合併營收65.99億元，較去年11月63.94億元成長3.22%，比2018年同期53.29億元增加23.83%。法人指出，力成去年12月營收創歷史單月新高。

力成去年第4季自結合併營收193.08億元，較去年第3季177.05億元成長9.05%，法人指出，去年第4季營收創歷年單季新高。

力成去年第4季標準型記憶體滿載產出穩定，行動記憶體（Mobile DRAM）、利基型及特殊型DRAM季節性需求看佳，伺服器應用需求改善。

同時，因應今年第1季產能需求，力成去年9月和10月持續產能擴充，為公司成立以來首見。法人預估，力成2019年每股純益有機會超過7元。

累計2019年全年力成自結合併營收665.25億元，較前年680.39億元微降2.23%。

展望今年第1季營運，法人預期，力成新產能將於第1季投產，布局3D NAND型快閃記憶體（NAND Flash）封測，新產能可望在第1季貢獻業績。

另外伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）訂單能見度可看到第1季底，預期第1季業績可望較去年同期成長16%到17%，每股純益可超過1.6元，單季業績有機會創同期新高。今年上半年力成在記憶體封測表現可正向看待。（編輯：林孟汝）1090108