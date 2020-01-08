中華電入股資拓宏宇 攜手研華搶物聯網商機

（中央社記者吳家豪、鍾榮峰台北8日電）工業電腦廠研華今天宣布透過全資子公司研華投資，擬取得資策會持有資拓宏宇約20%股權，並藉由本次入股攜手中華電信及資拓宏宇，共同開發智慧醫療與智慧城市的物聯網應用解決方案。

同時，中華電信向財團法人資訊工業策進會取得資拓宏宇20.58%股權，累計既有投資部位將達持股52%，中華電信具控制力，資拓宏宇將成為中華電信子公司；資策會也表示，出售後已無資拓宏宇持股。

成立於2008年4月的資拓宏宇國際股份有限公司，是國內少數專業化及大型化的資通訊建置與服務廠商，擁有數百位軟體技術人才及產業大型資訊系統規劃、建置與維運經驗。其前任董事長黃國俊，曾任陳水扁政府國策顧問、資策會副執行長，但因病在去年10月底逝世。

研華將結合中華電信於物聯網應用的5G及多元通訊技術建置，支持資拓宏宇在智慧醫療及智慧城市服務領域開發工業物聯網應用相關解決方案，再透過中華電信、研華及全球領域系統整合商共同行銷。

研華董事長劉克振說，透過本次三方的共創合作，研華相當有信心拓展大中華區、亞洲及全球智慧醫療及智慧城市服務物聯網的市場。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信本次增加取得資拓宏宇股權是在策略轉型計畫中，發展集團企業客戶市場非常重要的階段性布局。藉由與資拓宏宇在產品和人才的策略性互補，將可建立集團在數位金融、政府應用及智慧醫療的系統整合能量。期許藉由三方共創合作，加速促成資拓宏宇發展成為國際級領域系統整合商（DFSI）。（編輯：林孟汝）1090108