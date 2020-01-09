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聯亞雙引擎助攻 外資升評喊買目標價370元

最新更新：2020/01/09 10:09

（中央社記者吳家豪台北9日電）亞系外資今天發布研究報告，看好光通訊廠聯亞在5G基礎建設和資料中心升級的雙引擎帶動下，未來2年獲利可望成長3倍，將聯亞投資評等升至買進，目標價上修到370元。

聯亞今天跳空開高10元，盤中突破300元大關，最高來到302元、漲幅超過6%。

亞系外資表示，電信業務一向是聯亞穩定且強勁的成長動能，2013年到2016年聯亞營收及營業利益的年複合成長率達到43%、48%；未來2到3年隨著5G基礎設施布建，預期聯亞2019年到2021年的獲利年複合成長率將上看72%。

亞系外資進一步指出，5G網路可能帶動數據傳輸量和頻寬需求增加，預期資料中心營運商將持續擴建和升級設備，2020年下半年起聯亞將有2大成長題材，包括光通訊收發器規格將從100G升級到400G、向超大型資料中心供應雷射二極體（LD）解決方案。

考量產品組合轉強、電信需求增加及獲利率提升，亞系外資預期聯亞獲利將從今年第1季開始強勁成長，將2020年、2021年每股盈餘預估值調高8%、15%至10.44元、14.63元，投資評等從「持有」調高至「買進」，目標價從237元上修到370元。（編輯：楊凱翔）1090109

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