兆豐銀行STM計畫 上路8個月新開戶逾1.6萬

（中央社記者林淑媛台北9日電）兆豐銀行去年4月推出智慧櫃員機（STM）計畫，在所屬77家分行開辦，大幅縮短民眾開戶作業時間，從原先超過1小時縮短為只要19分鐘，兆豐銀統計，目前透過STM完成開戶作業的帳戶已逾1萬6000戶，績效良好。

為配合洗錢防制規格高標準，民眾到銀行開戶，不但要填寫許多文件，而且同樣的基本資料要寫上好幾遍，光是簽名就要簽上10多個，開戶流程耗時又冗長。

兆豐銀行為提升開戶作業效能，同時兼顧洗錢防制要求，去年4月份推出智慧櫃員機（STM），客戶全程只需簽署一份STM開戶申請書，即可輕鬆完成開戶手續。

兆豐銀行表示，截至目前為止，透過STM完成開戶作業的帳戶已達1萬6000多戶，平均開戶時間約為19分鐘，大幅縮短開戶時間，STM計畫上路8個月多月，績效良好。

目前兆豐銀行77家國內分行都已經設置STM，兆豐銀主管指出，包含花蓮、金門等較為遍遠的分行，由於執行成效良好，之後也將陸續增加STM設置，讓更多前往分行開戶的民眾享受數位金融科技帶來的便利性。

STM主要是透過建立標準化作業程序、簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間由1個多小時大幅縮短為19分鐘；兆豐銀主管解釋，客戶僅需在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動e碼等各項功能，過程中如有任何疑問，櫃員可同時協同操作，優化的智能服務。

同時，兆豐銀主管也強調，如果民眾想要更快速完成開戶作業的話，還可以事先上兆豐銀行官網，利用「線上預約開戶」功能預先填寫開戶所需相關資料，接著再使用「智慧櫃員機(STM)」，即可自動又快速地匯入預約開戶所填寫的基本資料。（編輯：張均懋）1090109