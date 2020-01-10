林百里：AI蓬勃發展 帶動超智能社會發展

（中央社記者潘智義台北10日電）廣達電腦董事長林百里今天表示，人工智慧（AI）蓬勃發展，帶動社會革命，迎接而來的就是超智能社會，影響人類最大變數的是社會科學。

林百里在安侯建業舉辦的KPMG科技論壇，以「淺談AI與金融ABC」為題演講時指出，金融科技有3個重點，包括人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端運算（Cloud Computing），並結合大數據運用。

林百里說，自從AI圍棋高手Alpha Go打敗世界棋王之後，AI更受到重視，但形成超智能社會趨勢之際，影響最大的卻是社會科學。

台灣大學會計系暨研究所系主任劉順仁人舉了一個特別的例子，人與人之間重視被公平對待，實驗顯示人飼養的猴子與猴子之間也希望被公平對待，若是將來有一天為人工作的AI不被人公平對待時，AI自動罷工該如何應對。

劉順仁認為，探討AI的開發，不妨討論孟子說的「人之異於禽獸者幾希」，因為探討AI對人類的啟發時，就如同認識人與猴子相似之處，與AI不同之處，期待在AI技術突飛猛進的過程中，人倫不至崩壞。

他強調，人與AI不同之處，一定要區分出來，人才不會被AI取代。

林百里說，企業導入AI門檻降低，伺服器租用1小時只要6美元，比台灣坐計程車還便宜，也促成AI蓬勃發展，形成社會革命，帶動超智能社會的發展。

另外，他直言，中型的金融科技業者將來會被大型業者吃掉；形成小型金融科技業者做利基型產品，就像歐美很多獨角獸小公司一樣，所以將來大型金融科技公司發展業務、小公司研發產品。（編輯：黃國倫）1090110