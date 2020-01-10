057諧音你有錢 台中幸運兒選號刮出100萬

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）不少民眾買刮刮樂，會挑選吉利或特別的刮刮樂編號來試手氣，台彩分享，台中有位幸運兒，挑中與台語「你有錢」發音相似的編號「057」刮刮樂，結果真刮出「2000萬超級紅包」3獎新台幣100萬元。

「2000萬超級紅包」刮刮樂1月2日才剛發行，近日就有彩券行陸續回報店裡刮出三獎100萬元。台彩轉述，位於台中市西屯區重慶路的「有夢最美公益彩券行」表示，有個年約40歲、在夜市做小生意的常客，心血來潮到店裡想買一本「2000萬超級紅包」刮刮樂試手氣。

彩券行於是拿了幾本給對方挑，對方看到其中一本的本號後三碼為「057」，直覺心想，這不就是台語「你有錢」的諧音，於是立刻就買下並在店內刮起來，結果真的刮出100萬元；這名幸運兒欣喜若狂表示，年前拿到一筆可以用來批貨的現金，真的是太好了。

另一家位於台中市北屯區軍功路二段的「龍贏彩券行」，也開出「2000萬超級紅包」3獎新台幣100萬元。

台彩表示，幸運得主是一對20多歲的年輕情侶，兩人原本是騎車在等紅綠燈，目光被彩券行門口一株開的很茂盛的九重葛吸引，於是決定下車買刮刮樂試手氣。當時店裡檯面上只少少剩幾張「2000萬超級紅包」刮刮樂，兩人各買1張，分別中1000元及2000元。

台彩轉述，其中男生決定再買一張，幸運對中5000元，進而再買下一張，這次就摃龜，女生看到檯面上還剩最後一張刮刮樂，猶豫是否下手，這時男生說，當然要鍥而不捨把它刮完啊，沒想到這張就刮出了百萬獎金，兩人立即在現場興奮大叫。（編輯：蘇志宗）1090110