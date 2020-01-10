迎接旺季 遊戲廠去年12月營收擺尾

（中央社記者韓婷婷台北10日電）耶誕加上接下來的春節、寒假旺季，遊戲廠新遊戲及活動陸續開跑，去年12月營收普遍見到加溫，包括鈊象、宇峻、昱泉、紅心辣椒等都見到強勁成長。

鈊象旗下5大遊戲持續吸金，帶動去年12月營收衝上新台幣5.74億元，再創歷史新高紀錄，月增4.9%、年增85.3%，累計2019年全年營收來到52.91億元，年增72.5%，同樣改寫歷史新高紀錄，整體營運表現亮眼。

宇峻於去年12月資訊月依照往例推出多款遊戲虛寶福袋販售，帶動12月業績攀上1.21億元，月增58.76%，年增60.54%；累計全年度11.47億元，年增1.23%，年增率在最後一個月翻正。

紅心辣椒則因旗下日系戰鬥冒險線上遊戲「靈魂行者 Online」推出全新萌系女角，以及「全民打棒球2 Online」延續12週年熱潮推出改版，推動2019年12月營收來到2167萬元，月增24.4%。

展望今年1月，辣椒表示，由碩辣椒研發、辣椒方舟代理營運的和風動作手遊「新千姬大亂鬥」將推出大型改版。另外，為了因應農曆年熱門檔期，旗下遊戲也將推出大型春節活動，有望推動整體營收再衝高。

迎接即將到來的農曆新年及「2020台北國際電玩展」，智冠集團子公司多款遊戲新作也將參展，包含中華網龍MMORPG手遊「黃易M」、遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合展出的策略國戰手遊「三國群英傳M」以及遊戲新幹線最新代理的3D仙俠線上遊戲「古劍奇譚網路版」都將亮相。

台北市電腦公會也將與智凡迪MCL賽事團隊合作打造「TGS電競星光大道」電競舞台，與玩家互動。（編輯：黃國倫）1090110