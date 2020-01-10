勤誠擬在台設打樣廠 今年營收獲利看增兩位數

（中央社記者吳家豪台北10日電）伺服器機殼廠勤誠今天舉辦尾牙晚宴，因白牌客戶潛在規模放大，勤誠預計今年第3季在台灣設立打樣廠，有助拓展客戶關係，看好2020年營收與獲利將成長兩位數百分比。

勤誠2019年全年營收新台幣68.35億元，年增4.64%，連續4年創歷史新高。今天勤誠股價收在88.5元，上漲2.67%，換算市值約106億元。

勤誠總經理陳亞男在尾牙晚宴致詞表示，2019年是不穩定的一年，勤誠卻交出非常不錯的成績單。一家公司唯有在艱困時刻成長，才能展現實力。展望2020年，她相信勤誠憑藉過去累積的實力，將再創新高。

陳亞男指出，勤誠除了追求業績成長，也希望在資本市場有所表現，內部目標是未來市值能達到營收的3倍。

勤誠董事長陳美琪說，2019年是變動很大的一年，也是勤誠成立以來最困難的一年，幸好「關關難過關關過」。受美中貿易戰影響，去年上半年中國市場需求下滑超過3成，等到第4季才回穩，同時其他市場需求也回升，因此勤誠在去年底加緊趕工。

她也表示，去年勤誠把中國組裝線移回台灣，今年第3季將在台設立打樣廠，就近結合研發與製造資源，有利於拓展客戶關係；在內部士氣提振之下，看好勤誠今年營收與獲利將成長兩位數百分比（10%以上）。

勤誠財務長鄒戈逖指出，2019年品牌客戶占營收比重約20%至30%，白牌客戶占營收比重約60%至70%；隨著白牌客戶潛在規模放大，勤誠將積極拓展白牌客戶訂單，有望成為今年勤誠營收的成長動能之一。（編輯：趙蔚蘭）1090110