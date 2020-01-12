學者：蔡總統連任 CPTPP與台美FTA有機會簽署

（中央社記者潘姿羽台北12日電）蔡總統在大選取得壓倒性勝利，順利連任，展望未來，學者認為，CPTPP、台美FTA後續4年很有機會簽署，政府應思考，如何在取得民意支持的情況下，展現誠意。

台灣2020年總統大選結果是國際媒體關注焦點，蔡總統昨天晚間，確定以突破817萬票的成績，成功連任，且創下歷年民選總統最高得票數；對於這項傑出表現，國際媒體普遍解讀為台灣民意對主張統一的中國說「不」，期望蔡總統可以持續守護國家主權。

蔡總統取得高度民意支持，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，未來4年，應趁勢在區域經濟整合有所突破，其實不論跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、台美自由貿易協定（FTA），台灣都很有機會，因為日本與台灣關係相對友好，台美關係更來到最高峰。

李淳表示，現在談區域經濟整合，台灣最關注的不外乎是CPTPP、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）以及台美FTA；RCEP方面，中國的立場一直不希望台灣與其他國家有太多往來，即便在兩岸關係友好時期，北京政府也從未鬆口；換言之，不論2020年總統大選由誰當選，加入RCEP的機率都很低。

相較之下，CPTPP、台美FTA的機會大很多，李淳表示，CPTPP的核心力量日本、澳洲、加拿大，都可稱上美國的盟友，特別是日本對台灣態度十分友善，這也是為何政府應將重心放在此處。

李淳指出，不同於中國主導的RCEP，參加關鍵完全掌握在他人手中，台灣其實握有一半加入CPTPP的鑰匙，也就是日本政府關注福島等5縣生產的日本食品，被貼上「核食」標籤；台灣政府是否能夠弭平民眾的疑慮，在有科學根據基礎下，做出開放與否的判斷，成為台灣加入CPTPP的關鍵。

台經院長張建一表示，台灣政府長期以來，一直是鴨子划水的態度，積極準備，因為CPTPP成員國多是先進國家，好比是「高品質FTA」，如果能順利加入，對於台灣區域經濟的地位、產業長期競爭力，都帶來很大幫助。

張建一指出，政府未來4年應該要做的是，落實「會溝通的政府」，讓台灣民眾明瞭加入這些區域經濟整合組織，對台灣的意義及重要性為何，而且透過詳細論述，消除民眾的疑慮，並搭配資訊透明等配套，即便進口，也能讓民眾自行選擇是否購買。

而台灣政府長期以來積極爭取的台美FTA，現在更是到了天時、地利、人和的階段。

李淳指出，在美中貿易戰催化之下，美國跨黨派普遍認同對台灣友好的策略，美國行政單位與國會對台灣態度都明顯好轉；另一方面，美國在台協會（AIT）處長過去都避免與台外交部長「同框」，最近1年，卻常看到兩人高調地共同出席各個場合，「可以看出台美關係來到高峰」。

在此基礎下，李淳指出，台美FTA絕對是下個可能的突破點，但現實的是，美國總統川普非常強調「美國利益」，川普也清楚台灣需要美國的支持，此時，台灣政府要如何拿出誠意，在美國政府關切的美豬、美牛、基改食品、通訊開放等領域，取得共識，便考驗執政黨智慧。

李淳表示，台灣現在情勢大好，但每個國家還是以自身利益為優先，如果台灣政府在關鍵議題只想著維持現狀，恐怕無法取得實質進展。

張建一也呼籲，政府必須與台灣人民做好溝通，讓人民了解重要性與優先順序，而且若能順利加入CPTPP、簽署台美FTA，屆時台灣底氣更足夠，或許台歐關係也能有更大的實質進展，「一步一步來，但一定要跨出去」。（編輯：蘇志宗）1090112