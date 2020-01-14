台積電2020年營收估增2成 外資目標價395元

（中央社記者吳家豪台北14日電）日系外資認為晶圓代工廠台積電受惠於蘋果、AMD、高通、聯發科等訂單挹注，基本面無虞，加上獲資金青睞，2020年營收有望成長18%至20%，維持買進評等，目標價上修到395元。

台積電股價今天上漲4元開出，早盤高點來到346元、漲幅超過1.3%，成交量逾1.2萬張。

日系外資發布研究報告指出，台積電在去年10月舉行的法人說明會承諾將投入大筆資本支出，目前市場對台積電2020年營收成長預估已調高到17%至18%。

隨著蘋果公司（Apple）、超微（AMD）、高通、聯發科等客戶潛在訂單可能挹注，日系外資將台積電今年營收成長率預估進一步上修到18%至20%，大致符合市場看法。這也代表台積電股價走勢更容易受到資金流向的影響，而非獲利預估值的調整，如同2017年至2018年雖然獲利預估值多次下修，但股價不斷創新高。

考量資金可能持續青睞股票市場、新興及台灣市場、基本面佳的景氣循環股，日系外資維持台積電「買進」投資評等，目標價從340元上修到395元，預期台積電今年第1季營收將與第4季持平或季減5%以內，但年增率將高達38%。（編輯：郭萍英）1090114