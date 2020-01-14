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大選過後房市政策 逾5成民眾預測中性

最新更新：2020/01/14 16:32

（中央社記者潘羿菁台北14日電）信義房屋今天公布2020年首季購屋意向調查，逾5成民眾預期，總統大選過後房市政策偏向中性，購屋需求回歸基本面，對房價負擔與合適性將為購屋的考慮主因。

信義房屋去年12月25日至12月30日針對網友進行問卷調查，總計回收1985份網路問卷，這次問卷調查特別設計提問，民眾對於大選過後房市政策走勢看法。有55%受訪者認為選後房市政策會「中性持平」，26%認為偏空、19%預期偏多。

此外，有31%民眾預期，今年房價將與去年持平，但也有28%認為不清楚，只有16%認為會轉好、轉差者則是25%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在看壞部分，民眾對於未來房價看跌比例收斂到30%，看跌比例是近6年調查以來的新低，推測原因是有55%民眾認為，選後房市政策依舊偏向中性成分居多，才會讓房價看跌縮小。

另外，信義房屋也調查民眾購屋的主要考量因素，有39%受訪者最在意「房屋的合適度」、38%則是關心「房價負擔」，至於考慮房價未來漲跌進場者僅17%，顯然民眾購屋主要是評估負擔條件與需求，而非投資置產。

因此也呼應著各大建商日前提到，今年左右房市的主力買盤，依舊是以自住或首次換屋族群為重點。

曾敬德指出，整體來說，本季調查顯示民眾信心的確進一步回溫，回到近6年最佳的時候，反應在市場上2019買賣移轉棟數也是近5年來最好的一年，對於房市看法逐漸轉佳應會延續到2020年，房市仍會是自住穩定回流的一年。（編輯：趙蔚蘭）1090114

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