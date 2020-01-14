新光金旗下元富證西進喊卡 證期局：合作方問題

（中央社記者劉姵呈台北14日電）新光金旗下元富證券去年計劃與國有獨資公司福建投資、平潭綜合實驗區金控，在大陸合資設立證券公司，13日公告決議先中止。金管會證期局今天表示，主要是合作方不同意元富證獲得過半股權。

新光金去年6月指出，董事會通過修訂合資合同，旗下元富證券與福建省投資開發集團有限責任公司、平潭綜合實驗區金融控股集團有限公司，於中國合資設立證券公司，且去年9月已送件給中國證監會，並可望持有新券商49%股權。

不過，新光金13日晚間代子公司元富證券發布重大訊息公告，考量大陸法令及經營環境變化，調整投資策略，經董事會決議，將不繼續與福建省投資開發集團有限責任公司、平潭綜合實驗區金融控股集團有限公司於大陸合資設證券公司，變動後對公司財務業務無影響。

元富證西進計畫「喊卡」，金融監督管理委員會證券期貨局局長王詠心今天下午受訪時表示，主要是因為元富證原本可持有股權49%，但因大陸法規傾向開放外資，元富證希望取得更高主控權，希望股權可以拿到51%，但大陸的合作方不同意，因此西進計畫才中止。

官員指出，之前金管會有核准元富證赴大陸合資設券商，但中止案因昨天才召開董事會決議，還需送金管會核准。

證期局也統計，計畫赴大陸合資設立券商目前共有4家，包含元富證券、中國信託綜合證券、台新證券及統一證券。（編輯：郭萍英）1090114