蘇花改通車效應 遠雄擬砸2億元搶商機

（中央社記者江明晏台北15日電）看好蘇花改通車效應，帶動花蓮觀光，遠雄遊憩休閒事業預計投資超過新台幣2億元，啟動改裝計畫，加上積極布局境外市場，看好旗下樂園營收將年成長15%，飯店住房率也將成長30%左右。

2020年1月6日蘇花改通車，市場預估，宜蘭雪隧通車後，觀光人次成長3倍、收入成長2.5倍，看好蘇花改通車將帶動花蓮旅遊人次上看1300萬，每年創造百億元商機。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生今天表示，過去花蓮觀光發展的最大阻礙就是交通問題，看好蘇花改通車有助縮短大台北地區至花蓮交通時間約1小時，旗下遠雄悅來飯店與遠雄海洋公園預計投資超過2億元，逐步啟動18年來最大改裝計畫。

遠雄表示，配合通車，海洋公園陸續啟動三大設施，包括全台首座虛實合一「探險島水族館」、「奇妙海洋慶典」光雕環景劇場，並因應未來旅遊人潮提升，預計2月正式開放「電子票閘與線上購票系統」；今年夏季也將落成親水廣場，整體預計3至5年內分階段完成園區以及飯店娛樂設施、餐廳與客房改裝。

遠雄指出，海洋公園2018年入園人次與營收分別為40多萬人、近4億元，2019年為52萬人次、4.6億元，目標今年來到60萬人次、5.3億元，營收成長率約為15%。

遠雄悅來大飯店去年平均房價約為4000元，住房率40%左右，今年目標拉高到4142元，住房率60%，希望成長35%左右；飯店主要客源分配比率為國旅95%，今年希望能夠擴展境外旅客，占比提升到8%至10%，首階段瞄準日本、韓國、東南亞等國家旅客。

武祥生表示，未來旗下飯店據點絕對不止在花蓮，會做更大幅度與全區域的規劃，將在2021年春節開出高雄據點，強調會是國際品牌，而礁溪據點目前仍在規劃中。

此外，遠雄早在2015年就設立遠雄美食公司，資本額新台幣3000萬元，將海洋公園、飯店、美食事業等休閒事業整合，未來將在人才、資源做交流，其中在美食事業，已開設2間「悅來咖啡」。（編輯：張均懋）1090115