機場設外幣兌換機免手續費 後續擬再增5台

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）機場旅客兌換新台幣將有新選擇，兆豐銀行表示，今天於桃園機場二航廈一樓大廳啟動一台「外幣現鈔兌換機」，不論外籍或台灣旅客均可使用，免兌換手續費，後續將再陸續增設5台，方便旅客使用。

兆豐銀行說，外籍旅客來台如果有兌換新台幣的需求，一般只能到銀行臨櫃辦理，即日起有一項新選擇，就是利用機場的「外幣現鈔兌換機」，以護照或出入境許可證登入使用，即可將外幣現鈔兌換成新台幣現鈔，匯率以交易當時的「牌告現鈔匯率」計算。

兆豐銀行表示，國人可將沒用完的外幣現鈔兌換成新台幣，省去跑銀行時間；不論本國人或是外國人，兌換均免手續費，不過每人每日使用兌換金額（包含買匯及賣匯），不得超過等值新台幣10萬元，且受人民幣2萬元的限制。

兆豐指出，今天起已率先啟用一台「外幣現鈔兌換機」，位置在桃園機場二航廈一樓入境大廳，後續將加緊腳步，陸續在第一、二航廈旅客進出動線人潮較多的地點，再設置5台「外幣現鈔兌換機」。

另一方面，農曆春節即將到來，兆豐銀行說，民眾想兌換美元、日圓、港幣等熱門外幣，以匯率優惠程度排序，使用外幣ATM最優，可另外享有優惠減碼，其次為線上兌換臨櫃提領，前往銀行兌換因得依照牌告匯率計算，很難有優惠。（編輯：張均懋）1090115