Gogoro Network加速建站 將增60多座超級換電站

（中央社記者韓婷婷台北16日電）電動車市占持續攀高，不少車主在Gogoro官方論壇反應上下班尖峰時段換不到滿電電池，為此，Gogoro Network今天宣布，今年將在熱門區域新增60多座「超級電池交換站」。

Gogoro Network總經理潘璟倫表示，2020年將持續快速建站，服務極速成長的用戶，並計畫於全台城市的主要熱門區域建置超過60座的 Super GoStation超級電池交換站，紓緩各個電池交換熱區的使用情況。此外，Gogoro Network也將進軍校園與全台各大專院校合作建置電池交換站。

Gogoro Network表示，2019年全台電動機車成長力道強勁，Gogoro Network用戶數正式突破27萬，全年締造超過4400萬次電池交換顆數，每天以平均建置2至3站的速度布建電池交換站，積極與便利商店、量販店、加油站以及各縣市政府合作，已完成1500座電池交換站的建置。

Gogoro Network指出，今年預計於大台北地區、桃園、新竹、台中、台南、高雄與屏東等城市的主要熱門區域建置60座以上的超級電池交換站，等同於增加25000顆以上的智慧電池提供量。

GoStation今年也將積極與全台各大專院校展開合作，除了目前已開始營運的東吳大學、聖約翰科技大學、國立台灣科技大學、國立中央大學、淡江大學、實踐大學、僑光科技大學及和春技術學院等8個站點外，將陸續與更多的大專院校合作。（編輯：黃國倫）1090116