三地開發入主南仁湖 鍾嘉村接董事長

（中央社記者江明晏台北17日電）經營6個國道服務區的南仁湖創辦人李清波退休，將交由事業版圖橫跨客運與飯店的三地開發接手，董事會今天通過由鍾嘉村接任董事長，盼兩者事業版圖結合發揮綜效。

南仁湖旗下事業包括6個高速公路服務區、小墾丁渡假村和屏東海生館等，今天召開股東臨時會全面改選董事，董事會並推選鍾嘉村擔任董事長，意味著三地開發正式入主南仁湖。

根據新任董事名單，原董事長李清波與李宗賢父子退出南仁湖董事會，新增詠瑞禾公司代表人、三地開發董事長鍾嘉村、總經理李宗熹、南仁湖總經理何曉光與南仁湖副董事長鄭宜芳均留任；獨董則由詹定宇、鄭舜仁、張志明擔任。

消息指出，南仁湖集團董事長李清波與子女這次出售的股權約19%，只保留副董事長鄭宜芳逾7%的股權，三地開發接手約19%的股權後，將成最大股東。

市場資訊指出，三地開發董事長鍾嘉村以土地重劃起家，事業版圖橫跨客運、休閒、飯店等，擁有嘉義客運、高雄客運、府城客運等客運公司，休閒產業則有大鵬灣觀光遊艇、高仕高爾夫、涼山休閒育樂、賽嘉休閒育樂、金獅湖飯店等，去年還入主老牌子零食品牌「乖乖」，積極擴張事業觸角。

南仁湖主要經營項目包括國道高速公路中壢、湖口、古坑、西螺、東山、關廟等6個服務區，以及義大醫院商店街和台大醫院新竹分院美食街等，受惠海生館等高幅度成長，去年前3季每股盈餘為0.37元，優於2018年同期0.29元。（編輯：蘇志宗）1090117