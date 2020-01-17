百大潔淨科技企業 Gogoro台灣唯一入選

（中央社記者韓婷婷台北17日電）Gogoro今天表示，台灣電動機車品牌Gogoro從全球數千名競爭對手脫穎而出，入選2020全球百大潔淨科技企業（2020 Global Cleantech 100 company），為唯一上榜的台灣品牌。

Gogoro今天發布新聞稿表示，在全球環保意識抬頭之下，先進國家紛紛提出禁售燃油車的政策，皆往電動車趨勢發展，在台灣，Gogoro所致力推廣的潔淨能源理念獲得世界認同，證明更乾淨、更聰明的能源使用與移動方式符合全球趨勢。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，全球暖化、氣候變遷所導致的生態污染浩劫，近年來於全世界帶來相當大的影響，因此潔淨科技與能源成為全球發展重點，所以當全球趨勢急速往電動車推進時，台灣也不能置身事外。

陸學森指出，Gogoro從智慧移動工具、能源管理開始，目前台灣成為電動機車快速成長的國家，Gogoro能入選2020全球百大潔淨科技企業，代表努力被世界看到，同時也帶動台灣電動機車產業發展。

全球百大潔淨科技公司排名至今已舉辦第 11 屆，著眼於數位化、零碳排及善用資源等面向，透過活躍於科技與創新技術研究的相關企業，與產業中80名投資人及高階主管所組成的專業評審團，遴選出能夠符合上述高標準的私人企業、獨立組織及營利事業。（編輯：黃國倫）1090117