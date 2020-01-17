和碩營收連6年上兆 台灣投資案3年內可望見成果

（中央社記者潘智義台北17日電）和碩聯合科技執行長廖賜政今天表示，去年提出在台灣投資新台幣149億元計畫，去年已執行1/3，今年將陸續執行，3內可望看到成果。

廖賜政在旺年會記者會指出，全球各生基地都會配合客戶需求進行投資，像台灣就有5G相關產品的投資；印尼巴丹島網通廠去年底的月產量已超過百萬台，今年再優化，且生產網通以外產品，並將配合客戶到全世界設廠。

他說，布局車載產品非常久，產品已應用在汽車市場，因汽車產業採高度自動化生產，不允許手接觸零件，和碩也配合自動化生產，並得到世界有名汽車品牌企業訂單，配合客戶在台灣、蘇州擴產。

和碩董事長童子賢也表示，除母公司擴大投資，在台灣的6個上市櫃企業體，在未來一年至一年半，都會擴大在台業務。

廖賜政說，2019年營收高達1兆3662億元，連6年營收上兆，且連兩年創新高，2020年將秉持去年成功經驗，不管研發製造都能創新成長，尤其2020年有新機種陸續推出，可望帶動業績成長，唯一的變數就是英特爾中央處理器（CPU）缺貨到年底。

不過，他樂觀期待電腦、通訊、消費產品3大產品領域都持續成長，因應5G時代來臨，每一個品牌商都在促銷5G，且因5G應用不限電腦，消費性產品更是應用廣泛，只要把握對的產品，便可帶動業績成長。

至於年終獎金，他解釋，每人連薪資在內平均可領20個月，當然也包含中秋、端午，及績效獎金，不但獎金勝去年，今年加薪也一定比往年好。（編輯：趙蔚蘭）1090117