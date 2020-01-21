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電腦展BC Award報名開跑 新增機器人項目

最新更新：2020/01/21 14:08

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）官方獎項BC Award報名正式開跑，新增邊緣運算、智慧物流、機器人等項目，搶攻人工智慧、5G數位轉型跨界新商機。

Computex主辦單位之一台北市電腦公會表示，因應人工智慧邊緣運算Edge AI、5G、物聯網、高效能運算、電競等數位經濟應用趨勢，BC Award今年新增邊緣運算、智慧物流、機器人等多類報名項目，因應數位轉型跨界解決方案需求，即日起至4月10日為止，廠商只要登入報名系統，填寫產品資料，就可以不限件數、免費報名。

公會指出，BC Award（Best Choice Award）從2002年開辦至今已有18年歷史，持續順應產業趨勢發展，逐步由硬體轉型為應用導向的競賽，今年除了新增邊緣運算、機器人、智慧物流報名項目外，也增加無人機、無人載具、半導體、感測器、量子科技、直播解決方案等。

公會表示，今年仍將委託台灣大學計算機及資訊網路中心執行，籌組全方位評審團，成員包含政府單位、學術界、研究單位、產業領域專家、工業設計等，針對產品的功能獨特性、產品創新性、市場潛力三大指標，評選出得獎產品。

今年Computex展會將於6月2日到6日，在南港一館、南港二館、世貿一館、台北國際會議中心等地登場。（編輯：鄭雪文）1090121

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