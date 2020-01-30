武漢疫情宅經濟吸睛 鈊象宇峻逆勢開高

（中央社記者韓婷婷台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，短線干擾商業及經濟活動，民眾減少外出、待在家中時間變長，帶動「宅經濟」商機，遊戲股成為資金轉戰趨吉避凶的投資方向，多檔個股逆勢開高。

今天台股開紅盤，大盤重挫逾450點，遊戲族群成為資金避風港，包括鈊象、智冠、宇峻、網龍等均逆勢開高，表現相對亮眼，其中，宇峻、鈊象、網龍等漲幅均超過2%。

法人表示，春節、寒假加上武漢疫情讓遊戲股業績跟著加溫，包括線上遊戲、手遊、遊戲機等各式居家活動都將帶動相關業者業績表現。依照先前SARS的經驗，重大傳染病發生時，遊戲業績成長約在3至5成不等，不過，接下來的電玩展是否會影響展場人氣需觀察。

鈊象旗下5大遊戲「金猴爺」、「明星三缺一」、「滿貫大亨」、「金好運」及「海王寶藏」持續吸金，已率先帶動去年12月營收及全年營收均改寫歷史新高紀錄，整體營運表現亮眼。元月有農曆春節長假，法人預計將進一步帶動營運表現，業績可望持續長虹。

智冠集團子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行經典三國IP遊戲 「三國群英傳Online」復刻打造的手機遊戲「三國群英傳M」，陸續完成玩家見面會與刪檔封測，宇峻樂觀看待新遊戲今年表現。（編輯：郭萍英）1090130