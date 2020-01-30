央行理事點出資金專法隱憂 5年後恐影響房市

（中央社記者潘姿羽台北30日電）政府積極端出政策誘因，希望吸引台商回流、海外資金匯回，進而推升經濟成長，不過有央行理事認為，境外資金匯回專法短期對房市影響有限，真正的衝擊可能在5年後慢慢顯現。

央行今天發布去年第4季理監事聯席會議議事錄摘要，在金融方面，多名理事對國內房市及不動產授信風險表達看法。

談及當前房市，一名理事指出，近幾年房市成交量增加，交易對象原本多是自住客，現在逐漸轉為資產配置族群，基於個人長期投資而進場，但尚未出現大量靠買進賣出獲利的投資客進場現象。

不過2019年以來，商用不動產交易與土地交易大幅增加，高價住宅價格漲幅擴大，理事建議，應進一步關注投資客炒作商用不動產與高價住宅情形；另一名理事也認同此說法，直指高價住宅漲幅已現，央行應密切關注，必要時，採取選擇性信用管制等總體審慎政策工具。

值得注意的是，有一名理事直指，最近開始施行的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，短期內對房地產影響有限，但等到5年解禁購買房地產以後，對房地產的影響恐將加大；他建議，未來或許可以考慮採取總體審慎政策，以因應房地產問題。

至於台灣的餘屋問題，有理事認為，儘管房價自2017年開始溫和上揚，但因全國餘屋數量仍多，去化需要時間，預期房價不易出現爆炸性成長。不過，也有另一名理事提醒，國內空屋或低度使用的餘屋數量大，不過近年因房地產市場好轉，增加了更多的房屋供給，未來空餘屋數量恐進一步推升。（編輯：林淑媛）1090130