經濟下行風險增加 國銀對陸曝險降至1.71兆

（中央社記者劉姵呈台北30日電）受到中國經濟轉型和下行風險增加影響，金管會今天表示，統計至去年11月底止，國銀對中國曝險額降至新台幣1.71兆元，較2018年底減少620億元，占淨值比也逐季降低。

金融監督管理委員會今天統計，銀行、證券期貨及保險三業合計對中國曝險額為1.99兆元。

銀行業方面，至2019年11月底，國銀對陸曝險額為1.71兆元，與2018年年底相比，國銀對陸授信大減531億元，投資減少51億元，資金拆存也減少71億元，扣除風險移轉後，合計國銀去年前11月總曝險較2018年底減少620億元。

金管會統計，2019年國銀對陸曝險占淨值比是「按季遞減」，去年第1季為51.2%，第2季降至49.9%，第3季為48.7%，第4季到11月底止為48%，創新低紀錄。銀行局副局長莊琇媛指出，預期納入12月數字後，將會跌破48%，再探新低點。

銀行業在授信方面減少最多，莊琇媛說，主要是受到中國經濟轉型和下行，以及中國面臨許多國際情勢問題，台資銀行在承作授信業務的時候會更保守。

證券期貨業方面，證期局統計，2019年底對陸曝險額為154.31億元，較2018年年底的111.57億元增加42.74億元。

保險業方面，保險局統計，2019年底產壽險合計對陸曝險額約2648億元，占可運用資金0.99%，較2018年底的2321億元增加327億元。保險局指出，主要是因為壽險業財務性投資導致市值變動。（編輯：張均懋）1090130