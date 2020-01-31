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震盪收紅 台股漲73.36點

最新更新：2020/01/31 14:32
鼠年開紅盤首日台股大跌近700點，創下單日最大跌點，31日一掃陰霾，收盤漲73.36點。圖為投資人閱讀報紙相關新聞。中央社記者吳家昇攝 109年1月31日
鼠年開紅盤首日台股大跌近700點，創下單日最大跌點，31日一掃陰霾，收盤漲73.36點。圖為投資人閱讀報紙相關新聞。中央社記者吳家昇攝 109年1月31日

（中央社台北31日電）台北股市今天開高震盪收紅，收盤漲73.36點，為11495.10點，漲幅0.64%，成交金額新台幣1752.77億元。

加權指數開盤為11494.03點，盤中最高11594.21點，最低11436.95點；不含金融股指數9706.18點，漲64.98點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.52%、食品股漲0.85%、塑化股漲0.73%、紡織股漲1.01%、機電股漲0.76%、造紙股跌0.37%、營建股漲0.92%、金融股漲0.45%。

委買張數1454萬6100張，委賣張數768萬4792張，成交張數568萬826張。

收盤時上漲590家，下跌286家，持平81家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、群創、富邦VIX、元大台灣50反1、友達。

漲幅前5名個股為元大滬深300反1估、國泰中國A50反1估、勤誠、康那香、美德醫療-DR。

跌幅前5名個股為國泰中國A50正2估、元大滬深300正2估、富邦上証正2估、佐登-KY、大洋-KY。1090131

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