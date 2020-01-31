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半導體研發支出看增 成長率估4.4%

最新更新：2020/01/31 16:26

（中央社記者張建中新竹31日電）半導體研發支出成長率將向上攀升，研調機構IC Insights預估，2019年至2024年半導體研發支出成長率將約4.4%，將高於2014年至2019年的3.9%水準。

IC Insights表示，包括推進極紫外光（EUV）微影技術，及3奈米製程技術、3維晶片堆疊技術和先進封裝等技術挑戰，是推升半導體研發支出成長率攀高主因。

2019年至2024年半導體研發支出成長率將約4.4%，將高於2014年至2019年的3.9%水準，但IC Insights指出，1984年至1989年成長率高達17.6%，半導體研發支出成長率長期呈逐步放緩趨勢。

IC Insights表示，自1990年代以來，半導體產業投入研發的強度一直領先其他產業，平均每年研發支出約占總營收的15%。

只是受記憶體營收高度成長影響，2017年半導體研發支出占營收比重降至13.5%，2018年進一步降至13%，IC Insights指出，2019年因記憶體營收下滑的影響，半導體研發支出占營收比重回升至14.6%水準。（編輯：郭萍英）1090131

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