春節長假1月房屋移轉大減 房仲：後續觀察疫情

（中央社記者潘智義台北3日電）六都地政局公布，今年1月房屋買賣移轉合計1萬5500棟，較去年12月減少逾3成，年減逾2成。房仲業認為，主因總統大選、春節長假影響買氣；因武漢肺炎疫情升溫，恐影響首季交易量。

地政局統計，1月各都買賣移轉棟數，台北市月減24.3%、年減16.5%，新北市月減31.3%、年減18.9%，桃園市月減33.5%、年減3.9%，台中市月減36.2%、年減26.5%，台南市月減25.5%、年減27.7%，高雄市月減25.1%、年減35.0%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年1月適逢春節假期，工作天數較去年同期少，若原有購屋計畫者，大多將行程提前至去年底，或待年後處理，所以今年1月的買賣移轉棟數跟去年12月，或去年同期相比普遍有巨幅落差。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，春節期間武漢肺炎疫情蔓延，全台嚴加防疫，難免影響看屋及交易量，因此預估今年房市第1季交易表現不容樂觀，待疫情控制穩定，預期第2季開始交易量逐步提升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，由於實際交易到辦理移轉登記需要時間，因此移轉棟數統計通常會遞延約一個月，去年12月仲介業普遍交易量都出現明顯增溫，緊接的移轉應該會同步反應，不過1月可以辦理過戶的時間剛好被過年排擠，因此導致1月的移轉棟數明顯衰減。

曾敬德預估，2月的工作天數完整，可能移轉棟數將會出現暴衝的狀況，因此最好把1、2月的移轉棟數加總起來看，才能夠降低農曆年節的假期干擾，若對比減少的工作天數和幅度，市場表現還算正常。

台灣房屋智庫經理陳炳辰分析，1月下旬適逢農曆春節，都在放假，加上選舉等因素，導致六都房地產買賣量能銳減，在傳染病情未歇、寒流接連報到，加上台商返台也無心看屋，整體經濟情況受到影響，短期都不利於房市。

陳炳辰認為，3、4月天氣逐步回暖，有利控制病毒，且適逢建商推案檔期，將讓房市再現穩定走增態勢，金鼠年房市仍值得期待。

另外，六都今年1月房屋移轉棟數與去年1月相比，今年受春節影響，六都普遍量縮，唯獨桃園市表現相對穩健，年減幅僅3.9%。郎美囡表示，都會區缺乏帶動市場熱度話題，交易受季節性影響較深，桃園市議題多元，房價相對於雙北更容易吸引首購族，不動產市場交易活絡，尤其桃園區、中壢區及龜山區推案量大、交易量高，一直穩定帶動桃園市的買賣移轉棟數。（編輯：林興盟）1090203